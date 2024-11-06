マンチェスター・ユナイテッドはスポルティングCPのルベン・アモリムが新監督に就任することを発表した。11日に合流予定で、初陣はプレミアリーグでのイプスウィッチ戦になると予想されている。アモリムはスポルティングで［3-4-3］を採用しており、ユナイテッドにそれを持ち込む可能性が高い。ユナイテッドはテン・ハーグ政権で［4-2-3-1］を基本布陣としており、アモリムの下ではシステム変更に伴い、起用される選手が大きく変わ