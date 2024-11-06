JR東日本は、首都圏の主要線区でワンマン運転を実施する。2025年春から、常磐線（各駅停車）の綾瀬〜取手駅間（10両編成）、南武線の川崎〜立川駅間（6両編成）でワンマン運転を開始する。2026年春にも横浜・根岸線の八王子〜大船駅間（8両編成）にも拡大する。2030年頃までに山手線、京浜東北・根岸線、中央・総武線（各駅停車）、埼京・川越線でもワンマン運転の実施を予定している。安全性向上のため、運転席に乗降確認モニタを