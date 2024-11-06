C-Unitedが展開する「カフェ･ド･クリエ」は11月6日、2025年の福袋「リラックマ カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」の予約受付を開始した。【あわせて読みたい】珈琲館の福袋2025「すみっコぐらし」の刺繍入りコーデュロイバッグにブランケット、ホットケーキ･サンドイッチとの引換券やドリップコーヒーをセットに、11月6日予約開始人気キャラクター「リラックマ」とコラボし、トートバッグとスープボウル、焼き菓子、ドリップバッ