スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は6日、11月にDAZN独占配信となる2026年のワールドカップ出場をかけた日本代表の2試合の「FanZone」配信を無料開放することを発表した。ここまでのFIFAワールドカップ26アジア最終予選を3勝1分けで首位に立つ日本代表は、11月の活動では15日にインドネシア代表、19日に中国代表との対戦を控えている。いずれの試合もアウェイで行われることから、DAZNで独占配信される予定となって