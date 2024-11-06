Image: 魂ウェブ 顔がドット絵のロボ。1996年に発売するや、日本で大ブームになった玩具「たまごっち」。今でもいろんなバリエーションで出続け、もはや誰もが知る国民的なレベルではないかと思います。今度はなんと、超合金ロボとして究極のアップグレードを果たします。カワイイ系の超合金ロボに魂ウェブの「ちょーごーきん たまごっちろぼ」は、超合金50周年限定版で金色のたまごっちをコ