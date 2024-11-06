習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は4日午後から5日午前にかけて、湖北省の孝感市と咸寧市を訪れました。習主席は、孝感市の雲夢県博物館や咸寧市の嘉魚県潘家湾鎮野菜回廊と四邑村などを訪問し、現地の文化財の保護および研究と利用の強化の状況、農村振興の全面推進の進展状況について視察しました。（提供/CRI）