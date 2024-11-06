12月28日～31日に幕張メッセ国際展示場にて開催される、『COUNTDOWN JAPAN 24/25』の全出演アーティストが発表。また、あわせてチケット第2次抽選先行受付がスタートした。 （関連：台南のフェス『浪人祭Vagabond Festival』に行ってきた（前編）環境とローカルに配慮した現地の模様をレポート） 今回発表されたのは、imase、KANA-BOON、新しい学校のリーダーズ、打首獄門同好