【ワシントン＝淵上隆悠】米連邦議会の上下両院選が５日に行われ、開票が続いている。上院選は、共和党が優勢との見方が強まっており、下院選は混戦となっている。定数１００の上院は任期６年で、２年ごとに約３分の１が改選される。今回は補選を含めて３４議席を争う。現有勢力は民主党系が５１議席、共和党が４９議席で、今回の改選対象は民主党系２３議席、共和党１１議席。米ＣＮＮの５日午後１１時１５分（日本時間６日