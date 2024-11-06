アジア株香港ハンセンは大幅安 東京時間14:13現在 香港ハンセン指数 20449.49（-557.48-2.65%） 中国上海総合指数 3392.36（+5.37+0.16%） 台湾加権指数 23339.68（+232.89+1.01%） 韓国総合株価指数 2550.64（-26.24-1.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8199.50（+67.68+0.83%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79921.69（+445.06+0.56%） シンガポールST指数 3580.47（-1.14-0.03