東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 雇用統計（2024年 第3四半期）06:45 結果4.8% 予想5.0%前回4.6%（失業率) 結果-0.5% 予想-0.5%前回0.2%（0.4%から修正）（雇用者数増減（前期比）) 結果-0.4% 予想0.2%前回0.3%（0.6%から修正）（雇用者数増減（前年比）) ※要人発言やニュース 【日本】 日銀が9月19日-20日開催の日銀金融政策決定会合の議事録を