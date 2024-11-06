＜￥ジョイグルメウォークin神楽坂＞老舗の名店と最新グルメが楽しめるエリアの端から端まで食べ歩き！今回は美食の街、東京「神楽坂」でグルメウォーク！【出演者】吉村崇奥菜 恵江上敬子（ニッチェ）かなで（3時のヒロイン） 【今回訪れた場所】神楽坂（東京都新宿区）【ご紹介した店舗】■神楽坂むすびや営業時間／平日8:30〜14:00・土曜10:00〜14:00定休日／水曜・ 日曜・ 祝祭日 ・塩むすび２１０