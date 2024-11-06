東邦化学工業は後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、営業利益を１３億円から１５億５０００万円（前期比２．０倍）へ、純利益を９億４０００万円から１２億円（同２．２倍）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は、香粧原料の大口ユーザー向け販売が予想よりも減少する見込みである一方、半導体市況の回復により電子情報産業用の微細加工用樹脂の販売が上振