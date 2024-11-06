「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後１時現在でレーザーテックが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ６日の東証プライム市場で、レーザーテクが続伸。前日の米株式市場での半導体株高や円安の進行などを好感している。ただ、１０月３１日取引終了後に発表した２５年６月期第１四半期（２４年７～９月）の連結決算は、売上高が前年同期比２２％減の