■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9130) 共栄タ 東証スタンダード (7011) 三菱重 東証プライム (4597) ソレイジア 東証グロース (8604) 野村 東証プライム (6907) ジオマテック 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (6920) レーザ&#125