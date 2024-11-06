九州リースサービス [東証Ｓ] が11月6日後場(14:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.1％増の33億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の47億円→51億円(前期は45.9億円)に8.5％上方修正し、増益率が2.3％増→11.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比