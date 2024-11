性犯罪で有罪判決を受けたジェフリー・エプスタインとの関係が取り沙汰され、公務を引退した英王室のアンドルー王子。兄であるチャールズ国王が、年間100万ポンド(約1.9億円)の予算を打ち切っていたことが分かった。【写真】エリザベス女王の国葬に参加するアンドルー王子この度、Daily Mailが王室伝記作家ロバート・ハードマンの著書『Charles III: New King. New Court. The Inside Story(原題)』の増補版の抜粋を掲載