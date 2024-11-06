Ｊ３大宮の全株式を取得して買収したオーストリアの大手飲料メーカー「レッドブル」が６日に都内で会見を開催し、チームの運営や強化など今後の方針について説明した。レッドブルは１０月１日に大宮の全株式を取得。サッカー部門ではオーストリア、ドイツ、ブラジルに続き、日本で４か国目の参入を果たした。オリバー・ミンツラフＣＥＯは「大宮は『眠れる巨人』と言っていい。大きなポテンシャルを私たちは見た」と買収の理