子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、２０日にブログを更新。2017年に「がん」が「再発」した、当時の写真を公開しました。【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「髪が長かった頃の写真見っけ！」2017年「がん再発」当時の写真を公開古村比呂さんは「連休明けは忙しく写真整理は捗らずの中」と、綴ると「髪が長かった頃の写真見っけ！」と、写真をアップ。 続けて「2017年子宮頸が