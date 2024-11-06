■最後は「はぁ、しんど」とため息混じりに本音を漏らしたSnow Man渡辺翔太 【動画】Snow Man渡辺翔太との旅行気分が味わえる、彼氏感たっぷり『それスノ』オフショット動画 TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の公式Instagramにて、渡辺翔太（Snow Man）のオフショット動画が公開された。 渡辺は海を背景にウェットスーツと麦わら帽子を着用しており、10月25日に放送された同番組内の「渡辺翔太×不老不死」企画第3