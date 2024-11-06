■久しぶりの黒髪でカムバしたTOMORROW X TOGETHERヨンジュン 【動画】黒髪のTXTヨンジュン（いちばん右）他 TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、黒髪になり注目を集めている。 TOMORROW X TOGETHERは、11月4日に7枚目のミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』をリリース。グループの公式YouTubeではカムバックを記念してライブ配信が行われ、ヨ