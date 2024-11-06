1FESTIVAL実行委員会は、全国47都道府県から50店舗が集まる、真冬の音楽と食の祭典「1FESTIVAL(イチフェスティバル)」を、2025年1月25日(土)・26日(日)の2日間、茨城県笠間市の笠間芸術の森公園で開催する。最高の1日と思い出に残る1日を作りたい「1FESTIVAL」は、大規模な屋外イベント。全国の食が集結するとともに、2日間で12組のアーティストが野外ステージに登場する。「1FESTIVAL」は、“最高の1日と思い出に残る1日を作りた