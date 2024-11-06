イオンは、11月5日から、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約6900店舗（店舗によって品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合がある）において、トップバリュ50周年を記念するカップ麺「トップバリュ ジェーカップ」2品目を発売する。イオンのプライベートブランド「トップバリュ」は、2024年で発売から50周年を迎えている。次の50年に向けて「もっとワクワクする“次世代のプライベートブランド”」を