環境配慮素材に変更後の新パッケージディーエイチシー（以下、DHC）は、ウェルビーイング・ブランドとしての取り組みの一環として、主力の2商品「薬用ディープクレンジングオイル」と「薬用ディープクレンジングオイル リニューブライト」のパッケージをリニューアルする。ボトルをケミカルリサイクルPET100％、外箱をサトウキビの搾りカスからつくられる非木材原料（バガス）を使用したFSC認証紙（適切な森林管理を認証する国際的