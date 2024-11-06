カルビーは、ファミリーマートサッポロビールと共同開発したビールに合うポテトチップスとして「ポテトチップス 和牛ステーキ和風ソース味」を11月12日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。ファミリーマートサッポロビールが共同開発した「サッポロ ビアサプライズ 至福の苦み」の発売に合わせて、ビールとのペアリングが楽しめるポテトチップスの開発が昨年に決定した。サッポロビールカルビーの開発担当者が「