EXILE AKIRAとMIYAVIが、中国の番組『Call Me By Fire』新シーズンにて、パフォーマンス優秀者に与えられる“滚烫家族”(ゴゥワンタンジャーズ/ホットなファミリー)の称号を日本人として初めて獲得。さらに、それぞれ3冠を受賞した。 (関連:【映像あり】EXILE AKIRA&MIYAVI、それぞれ3冠を受賞した『Call Me By Fire』でのパフォーマンス) 動画配信サービス『Mango