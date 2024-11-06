ポップアップ装着の「ミニポップビー」どんなクルマ？キャンピングカー製造販売の総合メーカーMYSミスティックは、トヨタ「ピクシストラック」をベースにした軽キャンパー「MiniPopBee（ミニポップビー）カスタムパッケージ」を展開しています。一体どんなクルマなのでしょうか。今回は担当者に製作経緯やこだわりのポイントについて、話を聞きました。テラス付きってどういうこと？【画像】超カッコイイ！ トヨタ「4人乗り”