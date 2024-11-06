[バンコク ６日 ロイター] - タイ商務省が６日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、エネルギーと食品価格の値上がりを背景に前年比０．８３％上昇した。ただ、中銀目標の１─３％を引き続き下回った。ロイターがまとめた市場予想は０．９４％の上昇だった。９月は０．６１％上昇していた。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアＣＰＩは、前年比０．７７％上昇し、伸びは市場予想の０．７９％とほぼ一致した。 １─