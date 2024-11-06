【ソウル聯合ニュース】韓国男性デュオ、東方神起が６日、日本デビュー２０周年を記念してフルアルバム「ＺＯＮＥ」をリリースした。所属事務所のＳＭエンタテインメントが同日、伝えた。アルバムには先行公開されたタイトル曲「ＳＷＥＥＴＳＵＲＲＥＮＤＥＲ」をはじめ、甘美なバラード「ＤＥＡＲＥＳＴ」、シングルとして発売された「Ｌｉｍｅ＆Ｌｅｍｏｎ」「ＰＡＲＡＬＬＥＬＰＡＲＡＬＬＥＬ」など全２０曲が収録されて