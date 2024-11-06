（ＣＮＮ）ＣＮＮの予測によれば、米大統領選の民主党候補ハリス副大統領がバージニア州とハワイ州で勝利する見通しとなった。バージニア州に割り当てられている選挙人は１３人。ハワイ州に割り当てられている選挙人は４人。大統領選で勝利するには少なくとも２７０人の選挙人票が必要になる。前回２０２０年の選挙では、バイデン大統領がバージニア州とハワイ州を制し、大統領選にも勝利した。