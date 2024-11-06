Yuka Obayashi［東京６日ロイター］ - 伊藤忠商事の石井敬太社長は６日の決算会見で、投開票が進む米大統領選について、トランプ氏が勝利した場合は中国に対する関税引き上げでモノがアジアに逆流し、市況を乱すことを懸念しているとの認識を示した。また、脱炭素関連事業に対するインフレ抑制法（ＩＲＡ）の政府支援がどう変化するかも注視する必要があるとした。