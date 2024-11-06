前例のない挑戦には、否定の声や嘲笑がつきまとう。その逆風にどう立ち向かっていくかというヒントを与えてくれた『宙わたる教室』（NHK総合）第5話。東新宿高校定時制科学部のメンバーが、学会発表という大きな目標に向かって進み始める。 参考：『宙わたる教室』実写化は“運命”だった制作陣が心がけた“あえての余白”と宇宙への思い 岳人（小林虎之介）、アンジェラ（ガウ）、佳純（伊東蒼）、長嶺（イッセ