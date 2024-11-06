ダチョウ倶楽部・肥後克広さん、寺門ジモンさんと、格闘家・那須川天心さんが スカルプD「いい頭皮の日」制定記念発表会に登壇しました。【写真を見る】【ダチョウ倶楽部】那須川天心のお笑いセンスをベタ褒め「バラエティ反射神経がいい」約3年前にもダチョウ倶楽部と共演したいう那須川さんは“一緒に熱湯風呂を(やった)。たぶん格闘家の中で熱湯風呂をやったのは、僕だけだと思う“と話すと、肥後さんは“やったんですけど、「