昭文社ホールディングス [東証Ｓ] が11月6日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は9200万円の赤字(前年同期は4700万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比44.5％減の2億6200万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は6700万円の赤字(