テクノ菱和 [東証Ｓ] が11月6日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比26.3％増の23.6億円に伸びたが、通期計画の75億円に対する進捗率は31.5％となり、5年平均の34.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比14.1％増の51.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績で