「免疫療法」「遺伝子治療」などといった数十万円から数百万円もかかる高額な自由診療を提供するクリニックもあります（写真：EKAKI／PIXTA）IT企業オーシャンブリッジ創業者の高山知朗さんはどのように5度のがん闘病を乗り越えたのかーー。がんを患った誰もが考えるであろう「免疫療法」「遺伝子治療」などの高額な自由診療について、高山さんの最新刊『5度のがんを生き延びる技術がん闘病はメンタルが9割』より一部引用・再編