大人かわいいデザインに心躍る♪ ステンレスボトル＆タンブラー6選「ホリデー2024ステンレスタンブラーレッド」355ml 4150円赤を基調としたリズミカルなパターンが印象的なタンブラーは、真空二重構造ステンレス製。保温・保冷性に優れていて、スタイリッシュなデザインながらも、クリスマスシーズンのわくわくした気持ちを高めてくれますよ♪「ホリデー2024ハンドルリッドステンレスボトルグラデーション