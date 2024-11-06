Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで｢冬支度セール｣を開催中。現在、-5度まで使えるオールシーズン対応の定番商品である「マルチレイヤースリーピングバッグ（2000034777）」や、ワンバーナーストーブを遠赤外線ヒーターに変身させる「遠赤