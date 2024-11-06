アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、2024年11月16日(土)午前10時〜午後3時に、アスベスト(石綿)健康被害についての無料電話相談会を実施。 アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「アスベスト無料電話相談会」 アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、2024年11月16日(土)午前10時〜午後3時に、アスベスト(石綿)健康被害についての無料電話相談会を実施します。アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、