© Apple / Edited by Gizmodo 電源ボタンが背面から底部に移って、過去イチ押しにくいと不評の新Mac mini。8日の発売に先駆けて、押しやすくするアイデアが続々出回っています!1つ目はXでバズってる「iFixTheButton」というフリップスイッチ。Apple is Apple.The power button for the new Mac mini is on its bottom.I've come up with a solution for turning the Mac mini 2024 on