アメリカ大統領選挙は、日本時間6日朝から各州で開票が始まっています。直前の情勢調査では、ハリス氏、トランプ氏のまれに見る接戦ですが、激戦州の一つ、ノースカロライナ州ではトランプ氏が勝利を確実としました。アメリカ大統領選挙は順次投票が締め切られたのち、日本時間の午前8時から、各州での開票も始まりました。選挙戦の最終日、民主党のハリス候補は党の活動拠点に立ち寄り、ボランティアに挨拶したうえで、自ら電話を