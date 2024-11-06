江蘇省南京市でこのほど、三国時代の呉（東呉とも）の重臣だった張昭（156〜236年）の墓が見つかりました。張昭は中国の古典小説「三国演義」で、孫策が弟の孫権に「内事決せずんば張昭に問え、外事決せずんば周瑜に問え」と遺言したことで知られる人物です。張昭の墓の位置は南部新城油庫公園です。南京市考古研究院の職員が2022年の探査で墓576基と6カ所の灰穴（当時のゴミ置き場）を発見しました。うち早期に盗掘されたM171墓の