【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ATEEZのポテンシャルが爆発した気品溢れるビジュアル！ ATEEZが11月6日、自身の公式SNSを通じて11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』DIARY VER.のコンセプトフォトを公開した。 公開されたコンセプトフォトのATEEZは、貴公子のような美貌でより強く視線を集めている。赤い背景にブラックスーツを着こなし、上品なビジュアルを誇っている。また、8人のメンバー全員が