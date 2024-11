【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Y by YOSHIKI」の取り扱い店も、さらに増え続けている状況 YOSHIKIがプロデュースしているワインブランド「Y by YOSHIKI」より、2024年7月から新ブランドとして販売開始となったロゼワイン「Y by YOSHIKI Rose California 2023」が、驚異的に出荷数を伸ばし続けている。 海外では身近に親しまれているロゼを日本でもカジュアルに飲んでほしい、というYOSHIKIの強い思いにより