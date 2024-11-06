Brijesh Patel［６日ロイター］ - サウジアラビアの国有石油会社サウジアラムコが５日公表した声明によると、同国は主要油種アラブ・ライト原油について、１２月のアジア向け公式価格（ＯＳＰ）を前月比で１バレル当たり０．５ドル引き下げ、オマーン・ドバイ産原油の平均価格に同１．７０ドル上乗せした価格とした。アジアの精製企業関係者らは０．３―０．５ドルの引き下げを予想しており、おおむね予想通りだった。アジア