【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査（９）】全日本プロレスの前３冠ヘビー級王者・青柳優馬（２８）が、好きなプロレスの楽曲ベスト３を明かした。長野・田川高校卒業後の２０１４年４月に全日本へ入門。同年１２月にデビュー（対宮原健斗戦）した優馬は、２３年７月に永田裕志を撃破して３冠王座を初戴冠し、５度の防衛に成功。同年１１月にベルトを失い２４年８月に王者・安齊勇馬を破って、再び団体最高峰王座