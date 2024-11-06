吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（一色といろ・とんず）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人のバッテリィズが出演し、トークを繰り広げた。バッテリィズのエース（左）、寺家（じけ、右）バッテリィズは、大阪市出身のエースと三重県津市出身の寺家（じけ）が2017年に結成したコンビで、NSC（吉本総合芸能学院）大阪校の36期生。同じ草野球チームでプレーしていたことをきっかけに、コンビを結成した。