トヨタ自動車が6日発表した2024年9月中間決算（国際会計基準）は、本業のもうけを示す営業利益が、前年同期比3.7%減の2兆4642億円だった。中間決算での営業減益は2年ぶりとなる。トヨタ自動車売上高は5.9%増の23兆2824億円で、過去最高を更新した。最終的なもうけを示す純利益は26.4%減の1兆9071億円で2年ぶりの減益となった。連結決算に関わる販売台数は455万台で、4.0％減った。とりわけ、型式指定をめぐる認証不正や品質