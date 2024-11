Appleが開発者に対し、ユーザーをより安価なサービスやApp Store以外の選択肢に誘導するのを認めなかったのはデジタル市場法に違反しているとして、EUがAppleに制裁金を科す見通しだと、海外メディアのBloombergが報じました。DMAの罰則とAppleの年間売上高を考慮すると、Appleに対する制裁金は380億ドル(約5兆8000億円)に達する可能性があると見積もられています。Apple to Face First EU Fine Under Bloc’s Digital Markets Act