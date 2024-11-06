Over the moonは、ニューボーンフォト出張撮影サービスに家事代行スタッフを同行し「3時間で13品の作り置き」をセットにした新プランをスタートした。新生児の尊い姿を撮影するサービス生後2〜3週間以内の身体が柔らかく深い眠りに入りやすい時期に、専用のカゴや可愛らしい小物を使って産まれて間もない新生児の尊い姿を撮影するサービス、ニューボーンフォト。2000年代以降に欧米を中心に広がり、 日本では2019年頃からSNSを通し