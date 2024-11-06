アメリカの次の大統領を決める選挙が、日本時間6日11時30分現在、行われています。世界経済や、各地の紛争にも大きな影響を与える選挙の行方に世界が注目しています。現在、全米50州のうち40州で投票が終わり、開票作業が進んでいます。全米の選挙人538人のうち過半数「270」を獲得した候補者が、次の大統領に決まります。現在は、フロリダ州やテキサス州などの大票田でトランプ氏が勝利していて、共和党のトランプ候補が154人、民